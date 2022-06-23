Благоустройство Город

В Севастополе списали в утиль 9 многоэтажек

23-06-2022
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Их отправят под снос

Сегодня, 23 июня, на заседании правительства Севастополя принято решение о списании ряда многоквартирных домов, включенных в реестр собственности города, признанными ветхими и непригодными для проживания.

В ходе рассмотрения данного вопроса было уточнено, что дома признаны аварийными и по решению Ленинского районного суда непригодными для проживания. По этим адресам объекты культурного наследия отсутствуют.

В данный перечень попали дома по следующим адресам: 

улица Раенко, 12
улица Бреская,10
улица Нефтяная, 27
улица Охотская, 2
улица Будищева, 4
улица Толбухина, 3
улица Баумана, 7
улица Херсонская, 7
улица Оборонная, 7.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что все дома расселены и могут быть снесены при наличии проекта.

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Ольга Сурикова

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