В Севастополе списали в утиль 9 многоэтажек

Их отправят под снос
Сегодня, 23 июня, на заседании правительства Севастополя принято решение о списании ряда многоквартирных домов, включенных в реестр собственности города, признанными ветхими и непригодными для проживания.
В ходе рассмотрения данного вопроса было уточнено, что дома признаны аварийными и по решению Ленинского районного суда непригодными для проживания. По этим адресам объекты культурного наследия отсутствуют.
В данный перечень попали дома по следующим адресам:
улица Раенко, 12
улица Бреская,10
улица Нефтяная, 27
улица Охотская, 2
улица Будищева, 4
улица Толбухина, 3
улица Баумана, 7
улица Херсонская, 7
улица Оборонная, 7.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что все дома расселены и могут быть снесены при наличии проекта.
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Ольга Сурикова