В Севастополе списали в утиль 9 многоэтажек

Их отправят под снос

Сегодня, 23 июня, на заседании правительства Севастополя принято решение о списании ряда многоквартирных домов, включенных в реестр собственности города, признанными ветхими и непригодными для проживания.

В ходе рассмотрения данного вопроса было уточнено, что дома признаны аварийными и по решению Ленинского районного суда непригодными для проживания. По этим адресам объекты культурного наследия отсутствуют.

В данный перечень попали дома по следующим адресам:

улица Раенко, 12

улица Бреская,10

улица Нефтяная, 27

улица Охотская, 2

улица Будищева, 4

улица Толбухина, 3

улица Баумана, 7

улица Херсонская, 7

улица Оборонная, 7.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что все дома расселены и могут быть снесены при наличии проекта.

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Ольга Сурикова