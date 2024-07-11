Полицейские задержали крымчанина за хулиганство

На протяжении пяти месяцев 26-летний крымчанин проживал в Севастополе вместе со своей девушкой. После распития спиртных напитков между парой возник конфликт. В результате мужчина, находясь на улице, с ножом в руке, оскорблял сожительницу, которая была на балконе квартиры. Проходивший мимо прохожий сделал замечание дебоширу и попросил не нарушать общественный порядок. Мужчина бросился на прохожего и нанес ему удар по ноге и в голову, а также метнул в него футляр от ножа.

Местные жители вызвали полицию. Дебошира задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Анна Левина