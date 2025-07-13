Прогулка выходного дня в Алупку

Алупка, как правило, ассоциируется с Воронцовским дворцом, и редко кто гулял за его пределами. Но за последние два года ее исторический центр сильно преобразился. Маленькому уютному южному городку подарили реконструкцию, которая как бы вернула облик его центру конца XIX – начала XX веков. На улицах уложены камни мостовой – такие же, как на территории Воронцовского парка. И теперь создается впечатление, что гуляешь по евпаторийскому «Малому Иерусалиму».И стоит обязательно смотреть под ноги — после реконструкции на маршруте появились любопытные канализационные люки – современные копии тех, что находятся на территории Воронцовского дворца.

Даже невзрачная трансформаторная подстанция теперь выглядит как стильный арт-объект.

Самое главное, на смену разношёрстному и беспорядочному «шанхаю», который был здесь раньше, пришел единый красивейший облик всех торговых точек, кафе, музеев и всех других зданий. Возле исторических зданий установлены информационные таблички и можно прочитать о каждом объекте культурного наследия.

Преобразилась улица Амет-Хана Султана, площадь у памятника Ленину, улица Фрунзе.