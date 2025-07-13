Пляж парка Победы — почему сюда стоит ходить

«Севкор» решил заглянуть на пляжи города и оценить, как проходит купальный сезон.

Итак, пляж в парке Победы с первых теплых деньков заполняется любителями моря и солнца, и не пустеет даже после заката. Он традиционно остается одним из самых востребованных в городе остается. Очень удобен для отдыхающих с детьми и пожилых людей. Пляж после реконструкции набережной выглядит ухоженным, есть удобные подходы к нему, деревянные настилы-дорожки к морю, оборудованы места для малышей, а любители пощекотать нервы — могут попрыгать с пирса. Лестницы, чтобы забраться обратно, предусмотрели и обновили.

Сам пляж галечные и во время заходов в море может быть больно ногам от камней — так что запаситесь специальной обувью.

Самое главное — есть немало раздевалок, работают спасатели и медпункт.

Желающих поесть и выпить прямо рядом с морем радует большой выбор точек общепита. Для активного отдыха взрослых отдыхающих площадок не предусмотрено, только для малышей на набережной, без тенька и навесов.

А вот существенный минус этого пляжа — всего один туалет городской и тот платный (20 рублей). Работает всего до 20:00. И до него еще нужно дойти. Здесь рядом есть и летний душ.

Рядом с кафешками установлены и укрытия, которые в виду сложностей с туалетом уже давно имеют специфический запах.

Территорию перед набережной несколько лет назад сделали свободной от машин. А вот рядом оборудовали огромную бесплатную парковку. Сюда же теперь ходит и автобус, поэтому пляж стал еще более доступным и востребованным.

Поэтому, идя сюда, готовьтесь к тесному соседству.

Какие изменения произошли на пляже, можете сами судить, посмотрев наш фоторепортаж с прошлых лет.

Ольга Сурикова

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