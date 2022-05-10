Прогулка выходного дня. Озеро Юбилейное

Как снять «венец безбрачия»

Южный берег Крыма может порадовать не только морем и пляжами. Особенно когда водные процедуры могут пока себе позволить только самые закаленные, можно посетить и другие природные достопримечательности.

В районе поселка Партенит, над Медведь-горою находится Бирюзовое озеро. Вода в нем и правда красивого, зелено-голубого оттенка.

Как добраться к Бирюзовому озеру.

Озеро находится в 2-х км от села Запрудное и чуть дальше -поселок Партенит — это ближайшие населенные пункты. На трассе отличным ориентиром выступает указатель на Музей Домового. Ехать нужно как раз по этому указателю, пока на развилке не появится подсказка о направлении к озеру. Машину, если у вас не полноприводный внедорожник, нужно будет оставить на импровизированных стоянках в селе и дальше продолжить прогулку ногами. Несмотря на то, что водоем горный, подняться к нему не составляет особой сложности и можно смело брать с собой детей. Буквально, минут через 20 вы достигнете заветной цели, главное выбрать правильную тропинку. И пока вы будете идти, вдоволь налюбуетесь горами и зеленющими лесами Крыма, а внизу у вас будет красивейшее море и Медведь-гора.

Легенды о Бирюзовом озере

Озеро небольшое, вода в нем довольно холодная, так как питают его подземные источники, но находятся смельчаки, которые рискуют купаться. Чаще, конечно, отдыхающие приходят сюда насладиться видами, пожарить шашлыки и половить рыбу. Берега не сильно крутые, позволяют спускаться максимально близко к воде.

Озеро окружено горами и лесом. Иногда его называют Юбилейным. Своему оттенку оно обязано осадочным известняковым породам и вечнозеленым крымским соснам, отражающимися в зеркальной глади. Берега густо засажены хвоей, видимо, чтобы не осыпались, но это добавляет месту особой романтичности и прохлады даже в жаркую погоду.

Местные любят рассказывать легенду о том, что здесь можно избавиться от «венца безбрачия» и снять душевную боль. Предания гласят, что каждый, кто окунется в Бирюзовое, вскоре встретит свою судьбу и устроит личную жизнь. Поэтому сюда часто приходят люди, чтобы восстановить силы и встретить пару.

И обязательно стоит верить, что вода бирюзового оттенка смывает негатив, сглаз и проклятие.

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Ольга Сурикова