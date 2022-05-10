В Севастополе коронавирусом заболели 42 человека за сутки

Госпитализировано 16 человек

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В Севастополе по состоянию на утро 10 мая зарегистрированы 42 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерло 2 человека в возрасте 74 и 90 лет.

В Севастополе за последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 16 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 169 пациентов, из них 82 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 187 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 800 человек, выздоровели 81 147.