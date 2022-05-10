Город День Победы

В Севастополе создали клип-историю на песню «За того парня»

10-05-2022
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Получился целый фильм

В Севастополе к 9 мая создан клип на песню «За того парня» с ретроспективами на военный и послевоенный город. Исполнил песню севастопольский артист — Михаил Игнатов.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что создавался он его командой и при поддержке севастопольского регионального отделения ООД «Бессмертный полк России». 

 

В кадрах клипа фото современного города-героя сменяются историческими кадрами зданий, улиц, памятников, пострадавших от фашистских бомбежек в годы Великой Отечественной войны, а также одним из главных героев сюжета выступает Бессмертный полк. Музыкальное сопровождение обеспечивал военный оркестр Севастопольского полка Росгвардии.

Ольга Сурикова
Видео: Михаил Развожаев/vk.com

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