В Севастополе создали клип-историю на песню «За того парня»

Получился целый фильм

В Севастополе к 9 мая создан клип на песню «За того парня» с ретроспективами на военный и послевоенный город. Исполнил песню севастопольский артист — Михаил Игнатов.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что создавался он его командой и при поддержке севастопольского регионального отделения ООД «Бессмертный полк России».

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В кадрах клипа фото современного города-героя сменяются историческими кадрами зданий, улиц, памятников, пострадавших от фашистских бомбежек в годы Великой Отечественной войны, а также одним из главных героев сюжета выступает Бессмертный полк. Музыкальное сопровождение обеспечивал военный оркестр Севастопольского полка Росгвардии.

Ольга Сурикова

Видео: Михаил Развожаев/vk.com