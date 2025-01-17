Как в Севастополе пройдет праздник Крещения Господне

Праздник начнется 18 января. В храмах пройдут службы и молебны с чином Великого освящения воды, а также крестные ходы.

Напомним, что впервые верующие смогут окунуться в воды древней подземной реки Героон на территории Нового Херсонеса, где крестился князь Владимир. Совершить омовение в водах реки Героон можно будет 18 и 19 января.

Купания традиционно пройдут и в Черном море – 19 января они будут организованы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Список мест, где можно совершить омовение:

— пляж «Омега»;

— пляж «Мыс Хрустальный»;

— пляж «Орловка»;

— район пляжа «Городской» (Балаклава);

— район причала № 286 в бухте Казачьей;

— район причала «Радиогорка»;

— набережная гарнизонного пляжа в поселке Кача.

Места для купания оснастят пунктами обогрева, медицинским пунктом. На местах будут дежурить спасатели.

Фото Анны Корниловой