Как в Севастополе пройдет праздник Крещения Господне

Праздник начнется 18 января. В храмах пройдут службы и молебны с чином Великого освящения воды, а также крестные ходы.
Напомним, что впервые верующие смогут окунуться в воды древней подземной реки Героон на территории Нового Херсонеса, где крестился князь Владимир. Совершить омовение в водах реки Героон можно будет 18 и 19 января.
Купания традиционно пройдут и в Черном море – 19 января они будут организованы в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Список мест, где можно совершить омовение:
— пляж «Омега»;
— пляж «Мыс Хрустальный»;
— пляж «Орловка»;
— район пляжа «Городской» (Балаклава);
— район причала № 286 в бухте Казачьей;
— район причала «Радиогорка»;
— набережная гарнизонного пляжа в поселке Кача.
Места для купания оснастят пунктами обогрева, медицинским пунктом. На местах будут дежурить спасатели.
Фото Анны Корниловой