Программа поддержки юных музыкантов признана лучшим проектом социального предпринимательства

В Севастополе в прошлом году начала работать стипендиальная программа поддержки юных талантливых музыкантов (7-18 лет) Севастопольского Благотворительного Фонда Юрия Розума. Проект признан лучшим на региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства .

Фонд работает в России уже 12 лет, в Севастополе организация зарегистрирована в 2019 году. Участниками программы Севастопольского Благотворительного Фонда Юрия Розума стал 21 ребенок из музыкальных школ нашего города и Республики Крым. Руководство фонда также отправляет детей на мастер-классы к ведущим педагогам страны и рекомендует на участие во всероссийских конкурсах.

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства проводит Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По материалам портала Севастопольский фарватер добра (и фото)