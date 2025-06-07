Победа футбольного клуба «Севастополь» над «Динамо-2» из Махачкалы

Спорт
07-06-2025

Матч первого круга первенств завершился со счётом 3:1.

Первый тайм стал ярким примером доминирования команды «Севастополя»: два точных удара Станислава Рубана и один Владислава Гевлича.

Во второй половине игры гости смогли сократить разрыв, забив один мяч. Однако хозяева уверенно удержали преимущество до финального свистка.

Следующая игра состоится 14 июня между ФК «Севастополь» и черкесским клубом «Нарт».

Фото: ФК «Севастополь»

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