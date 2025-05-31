31 мая и 1 июня с полуночи до 9 часов утра Землю охватит значительная магнитная буря силой  5 баллов по десятибалльной шкале.

Погода
31-05-2025

Рекомендуем следить за своим самочувствием, ограничить физические нагрузки и уделить внимание полноценному отдыху. Также помогает снизить негативное воздействие потребление достаточного количества чистой воды.

Фото: искусственный интеллект

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