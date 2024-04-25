Проект реконструкции подпорной стены на улице Адмирала Макарова подорожал почти на 9 млн рублей

Под новую подпорную стену решили использовать старый фундамент, пишет ForPost.

Склон напротив домов №№ 11 и 13 по улице Адмирала Макарова был оползнеопасным еще с украинских времен, тем не менее здесь продолжалась хаотичная застройка. В сентябре здесь грунт снова пришел в движение, а после ноябрьского урагана земля уже посыпалась на детскую площадку.

Проект реконструкции подпорной стены напротив домов № 11 и № 13 по улице Адмирала Макарова подорожал почти на 9 млн рублей. Об этом свидетельствует недавно подписанный контракт на проведение второй очереди проектно-изыскательских работ.

Одна из приоритетных задач проектировщиков, отметили в ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», система водоотведения. При этом дополнительные средства – 8,9 млн рублей будут направлены на продление подпорной стены.

В ходе работ подрядчик обнаружил старый, скрытый в земле фундамент, длина которого составляет 40 метров. Было принято решение продлить уже существующую стену, построив на этом фундаменте новое защитное сооружение.

По мнению заказчиков работ, эта новая стена существенно поможет в укреплении склона, угрожающего обвалами возле жилых домов. На данном участке подрядчик также предусмотрит систему водоотведения.

Успеть выполнить работы по контракту планируют до конца этого года, чтобы в следующем можно было приступить к строительству. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Москвы.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost