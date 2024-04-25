В Севастополе к 9 Мая запустят все фонтаны

Вопрос запуска фонтанов в Севастополе был поднят в ходе заседания правительства.

В городе всего функционирует 30 фонтанов, часть из них начнет радовать севастопольцев и гостей города уже с 1 мая.

«Сейчас процедура в торгах находится, фонтаны все готовы к пуску. Некоторые фонтаны требуют работы программистов. Пусконаладочные, первичные пуски проводить. Так, все у нас готово. 1 мая есть возможность…. Остальные число к 6-му мы запустим», — пообещал и.о.замгубернатора Евгений Горлов.

Губернатор Михаил Развожаев поручил, чтобы к 9 мая уже работали все фонтаны.

Ольга Сурикова