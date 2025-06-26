Севастопольским полицейским будут доплачивать до 15 тыс рублей

С 1 июля в Севастополе вводятся региональные выплаты для сотрудников полиции. Постановление об этом приняли 26 июня на заседании правительства города.

Доплаты будут получать участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники патрульно-постовой службы, линейного отдела полиции и подразделений, отвечающих за охрану общественного порядка и исполнение административного законодательства.

По словам губернатора Михаила Развожаева, инициатива введения выплат принадлежит ему. Он впервые озвучил её на расширенном заседании коллегии УМВД по Севастополю.

— Повышение мотивации у сотрудников полиции — это очень важный аспект нашей совместной работы с ведомством, — подчеркнул глава региона.

Выплаты распределяются следующим образом:

15 тысяч рублей ежемесячно — участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних;

10 тысяч рублей — сотрудникам патрульно-постовой службы, линейного отдела полиции Крымского линейного управления МВД России, а также полицейским, обеспечивающим порядок на массовых мероприятиях и работающим с административными нарушениями.

Как уточнил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, департамент труда и соцзащиты будет перечислять средства на карты сотрудников на основании ежемесячных реестров, поступающих из УМВД по Севастополю.

Первый период, за который полицейские получат выплаты, — июль 2025 года.