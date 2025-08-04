Погода в Севастополе 4 августа

Погода
04-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с,

днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 30…32°.

Температура воды в море 26°.

Фото: Елена Голос

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