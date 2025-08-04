ВСУ пытаются сорвать курортный сезон на юге России

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ усилили атаки на юг России.

Украинские военные пытаются сорвать курортный сезон на юге России, а также парализовать воздушное и железнодорожное сообщение. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, пишет «Лента.ру»

По его словам, ВСУ целенаправленно наносят удары именно по курортной зоне России. В том числе украинские дроны летают над акваторией Черного моря. Так Украина, добавил он, пытается компенсировать многочисленные поражения на фронте.

«У них сейчас поставлен приоритет на юг России. Зверь ранен, но сопротивляется», — пояснил эксперт.

Отметим, при этом в Крым в этом году в разы возрос турпоток. Помимо нескончаемых огромных пробок на Крымском мосту километровые очереди из автомобилей собираются на въезде на полуостров с севера. На КПП Чонгар примерное время прохода досмотра составляет около трех часов, пишут местные. Теперь туристы едут на отдых в том числе и через новые регионы.

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Ольга Сурикова