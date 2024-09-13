Приморский бульвар сдадут к Новому году

Завершить реставрационные работы на набережной Приморского бульвара планируют до конца 2024 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале госзакупок.

Подрядчиком выступит фирма ООО «Севпроектмонтаж», стоимость контракта – более 520 млн рублей.

Ранее ООО «Севпроектмонтаж» реставрировали памятник «Штык и парус», а также Таврическую лестницу.

О планах провести капитальный ремонт Приморского бульвара стало известно еще в июле 2023 года. Тогда стало известно о проведении тендера на проектно-изыскательские работы.

Стоит отметить, что набережная серьезно пострадала и в так называемый «шторм века» в ноябре 2023 года. Тогда шторм нанес городу ущерб более чем на 6 млрд рублей, Приморский бульвар и пляж Хрустальный пострадали в наибольшей степени.

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Дарья Тимофеева

Фото: Анна Левина