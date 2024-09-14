В Севастополе сохраняется летняя жара

Несмотря на то, что на дворе уже середина сентября в Севастополе все еще сохраняется по-летнему жаркая погода.

Сегодня в Севастополе переменная облачность. Без осадков сообщает Крымский гидрометцентр.

Ветер ночью восточный 5–10 м/с, днем южный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 29…31°.

В воскресенье, 15 сентября, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

В понедельник, 16 сентября, ожидаются дождь с грозой. Ветер ночью северо-западный 6–11 м/с. Осадки приведут к незначительному снижению температуры воздуха ночью 18…20°, днем 24…26°.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова