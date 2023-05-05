Пригожин: ЧВК «Вагнер» 10 мая покинет позиции в Бахмуте

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения 10 мая покинут позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов.

По словам Пригожина, окончательно Бахмут должны были взять 9 мая, но зная об этом, с 1 мая «околовоенные бюрократы практически отрезали» ЧВК от любых артиллерийских боеприпасов.

Также глава ЧВК рассказал, что 16 марта 2022 года СВО пошло не по плану, в связи с чем подразделения «Вагнера» были переброшены на Украину из Африки.

«Я сообщаю официально начальнику Генштаба, министру обороны, верховному главнокомандующему: нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. С 10 мая мы выходим из Бахмута», — сообщил Пригожин.

При этом он заявил, что после отхода из Бахмута подразделения ЧВК «Вагнер» будут ждать, «когда снова понадобятся народу России». «Думаю, что это произойдет уже вот-вот, потому что вы не в состоянии управлять тем, на что вас поставили», — подытожил Пригожин.

Напомним, пригожин сообщил о «юридическом» взятии Бахмута.