График приема поликлиник Севастополя на праздники

Праздничные дни, посвященные Дню защитника Отчества, продлятся с 23 по 26 февраля включительно. Горячие линии и Телеграм-приемные, круглосуточно:

— городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62;

— городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94;

— городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67;

— городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31;

— городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграм-приемная).

Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главврача. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.

Дежурные администраторы приемных отделений круглосуточно:

Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35.

Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16.

Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62.

Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14.

Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84

Экстренные службы и колл-центры:

Скорая помощь работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.

Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон контакт-центра – 122 (с мобильных и стационарных телефонов). Все звонки бесплатны.

Стационары продолжают работу в прежнем режиме.

Травматологический пункт для взрослых круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского 19.

Травматологический пункт для детей круглосуточно в приёмном отделении, по адресу: пр-т Генерала Острякова, дом 211-а.

Амбулаторно-поликлиническая сеть

Поликлиники городской больницы № 1:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 и 25 февраля – с 09:00 до 14:00.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Женские консультации работают:

· 23, 24, 25 и 26 февраля – выходные дни.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 23 по 25 февраля включительно с 10:00 до 16:00 (вызовы принимаются с 09:00 до 12:00).

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 1 по номеру телефона + 7 8692 41 71 77 работает по графику работы поликлиник.

Взрослая и детская поликлиника городской больницы № 4:

· 23 и 26 февраля –выходные дни;

· 24 февраля –с 08:00 до 20:00;

· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Женская консультация работает:

· 23 и 26 февраля –выходные дни;

· 24 февраля –с 08:00 до 20:00;

· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.

Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в с.Осипенко, п.Кача, с. Верхнесадовое и п. Солнечный городской больницы № 4 работают:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – с 08:00 до 16:00;

· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.

Стоматологическое отделение работает:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – с 08:00 до 20:00;

· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают 23 февраля с 08: 00 до 14:00, 24 февраля – с 08:00 до 20:00 и 25 февраля с 08:00 до 14:00 (вызовы принимаются: 23 февраля — с 08:00 до 12:00, 24 февраля – с 08:00 до 15:00, 25 февраля – с 08:00 до 12:00).

Регистратура взрослой и детской поликлиник городской больницы № 4 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона регистратуры взрослой поликлиники +7 8692 41 71 70; номер телефона регистратуры детской поликлиники +7 8692 71-52-19.

Детские поликлиники городской больницы № 5 работают:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 23 февраля по 26 февраля включительно с 08:00 до 14:00 (вызовы принимаются с 08:00 до 12:00).

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 5 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона регистратуры +7 8692 41 71 03.

Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Балаклаве:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Женская консультация в Балаклаве работает:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 23 по 26 февраля включительно с 08:00 до 14:00 (вызовы принимаются с 08:00 до 12:00).

Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Инкермане:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.

Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 23 по 26 февраля включительно с 08:00 до 14:00 (вызовы принимаются с 08:00 до 12:00).

Стоматологические отделения в Инкермане и Балаклаве работают по графику работы поликлиник.

Врачебные амбулатории работают по графику работы поликлиник.

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 9 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона +7 8692 41-71-68.

Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.

Круглосуточная, неотложная стоматологическая помощь оказывается:

Для взрослого населения в стоматологическом кабинете ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (вход через приемное отделение) по адресу: ул. Адм. Октябрьского, -19

Для детского населения в стоматологическом кабинете ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка» по адресу: пр-т Ген. Острякова, 211-А.

Консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

· 25 февраля – по графику субботы с 07:00 до 14:00.

Поликлиника психиатрической больницы:

· 23, 24,25 и 26 февраля – выходные дни.

Диспансерные отделения психиатрической больницы:

• 23, 24 и 26 февраля – выходные дни;

• 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.

Поликлиника онкологического диспансера:

· 23,25 и 26 февраля – выходные дни;

· 25 февраля – по графику субботы с 09:00 до 13:00.

Взрослая и детская поликлиники противотуберкулёзного диспансера:

· 23,24 и 26 февраля – выходные дни;

· 25 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

Дом ребенка:

· 23, 24,25 и 26 февраля – выходные дни.

Как работают льготные аптеки Севастополя

Аптека на проспекте Октябрьской революции, 33:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;

· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.

Аптека на улице Силаева, 3:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;

· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.

Аптека на площади Восставших, 1:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;

· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.

Аптека в Инкермане на улице Умрихина,16:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;

· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.

Аптека в Балаклаве на улице Мира,5:

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;

· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.

Аптека на улице Макарова, 31

· 23 и 26 февраля – выходные дни;

· 24 февраля – с 08:00 до 14:00;

· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.

Пункт выдачи льготных лекарственных препаратов на Северной стороне (в здании приёмного покоя городской больницы № 4)

· 23, 25 и 26 февраля –выходные дни;

· 24 февраля – с 10:00 до 15:00.

Как работают пункты вакцинации Севастополя

В поликлиниках городской больницы № 1 прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник.

Мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Муссон» работает ежедневно с 09:00 до 19:00,

Прививочный кабинет во взрослой поликлинике городской больницы № 4 работает по графику работы поликлиники.

В поликлиниках Балаклавы и Инкермана прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник.

Единый контакт-центр здравоохранения (круглосуточно, звонок бесплатный):

122 – с мобильных телефонов и стационарных телефонов.