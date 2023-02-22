График приема поликлиник Севастополя на праздники

Праздничные дни, посвященные Дню защитника Отчества, продлятся с 23 по 26 февраля включительно. Горячие линии и Телеграм-приемные, круглосуточно:
— городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62;
— городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94;
— городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67;
— городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31;
— городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграм-приемная).
Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главврача. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.
Дежурные администраторы приемных отделений круглосуточно:
Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35.
Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16.
Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62.
Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14.
Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84
Экстренные службы и колл-центры:
Скорая помощь работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.
Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон контакт-центра – 122 (с мобильных и стационарных телефонов). Все звонки бесплатны.
Стационары продолжают работу в прежнем режиме.
Травматологический пункт для взрослых круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского 19.
Травматологический пункт для детей круглосуточно в приёмном отделении, по адресу: пр-т Генерала Острякова, дом 211-а.
Амбулаторно-поликлиническая сеть
Поликлиники городской больницы № 1:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 и 25 февраля – с 09:00 до 14:00.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.
Женские консультации работают:
· 23, 24, 25 и 26 февраля – выходные дни.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 23 по 25 февраля включительно с 10:00 до 16:00 (вызовы принимаются с 09:00 до 12:00).
Единая регистратура поликлиник городской больницы № 1 по номеру телефона + 7 8692 41 71 77 работает по графику работы поликлиник.
Взрослая и детская поликлиника городской больницы № 4:
· 23 и 26 февраля –выходные дни;
· 24 февраля –с 08:00 до 20:00;
· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.
Женская консультация работает:
· 23 и 26 февраля –выходные дни;
· 24 февраля –с 08:00 до 20:00;
· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.
Врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в с.Осипенко, п.Кача, с. Верхнесадовое и п. Солнечный городской больницы № 4 работают:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – с 08:00 до 16:00;
· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.
Стоматологическое отделение работает:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – с 08:00 до 20:00;
· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают 23 февраля с 08: 00 до 14:00, 24 февраля – с 08:00 до 20:00 и 25 февраля с 08:00 до 14:00 (вызовы принимаются: 23 февраля — с 08:00 до 12:00, 24 февраля – с 08:00 до 15:00, 25 февраля – с 08:00 до 12:00).
Регистратура взрослой и детской поликлиник городской больницы № 4 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона регистратуры взрослой поликлиники +7 8692 41 71 70; номер телефона регистратуры детской поликлиники +7 8692 71-52-19.
Детские поликлиники городской больницы № 5 работают:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 23 февраля по 26 февраля включительно с 08:00 до 14:00 (вызовы принимаются с 08:00 до 12:00).
Единая регистратура поликлиник городской больницы № 5 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона регистратуры +7 8692 41 71 03.
Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Балаклаве:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.
Женская консультация в Балаклаве работает:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 23 по 26 февраля включительно с 08:00 до 14:00 (вызовы принимаются с 08:00 до 12:00).
Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Инкермане:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.
Кабинеты неотложной помощи работают по графику работы поликлиник.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса работают с 23 по 26 февраля включительно с 08:00 до 14:00 (вызовы принимаются с 08:00 до 12:00).
Стоматологические отделения в Инкермане и Балаклаве работают по графику работы поликлиник.
Врачебные амбулатории работают по графику работы поликлиник.
Единая регистратура поликлиник городской больницы № 9 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона +7 8692 41-71-68.
Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
· 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.
Круглосуточная, неотложная стоматологическая помощь оказывается:
Для взрослого населения в стоматологическом кабинете ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (вход через приемное отделение) по адресу: ул. Адм. Октябрьского, -19
Для детского населения в стоматологическом кабинете ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка» по адресу: пр-т Ген. Острякова, 211-А.
Консультативно-диагностическое отделение кожно-венерологического диспансера:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
· 25 февраля – по графику субботы с 07:00 до 14:00.
Поликлиника психиатрической больницы:
· 23, 24,25 и 26 февраля – выходные дни.
Диспансерные отделения психиатрической больницы:
• 23, 24 и 26 февраля – выходные дни;
• 25 февраля – по графику субботы с 08:00 до 14:00.
Поликлиника онкологического диспансера:
· 23,25 и 26 февраля – выходные дни;
· 25 февраля – по графику субботы с 09:00 до 13:00.
Взрослая и детская поликлиники противотуберкулёзного диспансера:
· 23,24 и 26 февраля – выходные дни;
· 25 февраля – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.
Дом ребенка:
· 23, 24,25 и 26 февраля – выходные дни.
Как работают льготные аптеки Севастополя
Аптека на проспекте Октябрьской революции, 33:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;
· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.
Аптека на улице Силаева, 3:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;
· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.
Аптека на площади Восставших, 1:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;
· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.
Аптека в Инкермане на улице Умрихина,16:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;
· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.
Аптека в Балаклаве на улице Мира,5:
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – с 10:00 до 16:00;
· 25 февраля – с 10:00 до 16:00.
Аптека на улице Макарова, 31
· 23 и 26 февраля – выходные дни;
· 24 февраля – с 08:00 до 14:00;
· 25 февраля – с 08:00 до 14:00.
Пункт выдачи льготных лекарственных препаратов на Северной стороне (в здании приёмного покоя городской больницы № 4)
· 23, 25 и 26 февраля –выходные дни;
· 24 февраля – с 10:00 до 15:00.
Как работают пункты вакцинации Севастополя
В поликлиниках городской больницы № 1 прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник.
Мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Муссон» работает ежедневно с 09:00 до 19:00,
Прививочный кабинет во взрослой поликлинике городской больницы № 4 работает по графику работы поликлиники.
В поликлиниках Балаклавы и Инкермана прививочные кабинеты работают по графикам работы поликлиник.
Единый контакт-центр здравоохранения (круглосуточно, звонок бесплатный):
122 – с мобильных телефонов и стационарных телефонов.