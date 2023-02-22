Севастопольцы за день перевели мошенникам более миллиона рублей

В Севастополе шесть местных жителей перечислили более одного миллиона рублей дистанционным мошенникам, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Все звонки доверчивым горожанам поступили под видом банковских работников.

«Днем четырем женщинам и двоим мужчинам в возрасте от 26 до 61 года звонили неизвестные, в том числе с помощью мессенджеров, представлялись сотрудниками службы безопасности коммерческих банков и сообщали, что с их счетов мошенники пытаются похитить денежные средства», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД полковник внутренней службы Жанна Данилина.

Неизвестные якобы под предлогом защиты сбережений убедили жителей Севастополя перечислить свои деньги на продиктованные ими расчетные счета.

По данным фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество.

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Ольга Сурикова