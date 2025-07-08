Причины затягивания сроков строительства дорог в Севастополе стали темой обсуждения на сессии Закса

Сегодня в ходе сессии Заксобрания депутатами обсуждались причины частых увеличений сроков строительства и ремонта дорог и дорожных объектов.

Вопрос был поднят во время назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты города

Севастополя Ольги Неделькиной. Эта тема коснулась именно ее, так как она в собственной презентации отметила, что ей приходилось выполнять контроль за дорожными строительством.

Лидер фракции коммунистов Василий Пархоменко высказал мнение, что на дорожных объектах, в частности он указал развязку на 5 км — «огурец» и ремонт подпорной стены на улице Восставших, «увеличиваются искусственно сроки строительства, а это ведет сразу же автоматически к двукратному, трехкратному удорожанию этой стоимости».

«Если провести анализ причин неисполнения, то одной из главных причин – это некачественная проектно-сметная документация. И действительно затягивание сроков исполнения контрактов подрядчиками», — ответила кандидат на пост аудитора.

Глава местного Закса Владимир Немцев дополнил, что еще одной причиной являются «недобросовестные подрядчики» и «трудности с логистикой, которые есть сейчас».