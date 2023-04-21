Ремонт дороги в объезд развязки на 5 км будет готов в мае

В Севастополе идет строительство дороги, соединяющей Монастырское и Балаклавское шоссе вдоль железной дороги — в объезд развязки «Огурец».

На данный момент «Севавтодором» уже выполнена укладка выравнивающего слоя асфальтобетона, рабочие занимаются обустройством съездов, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Еще в начале года эта дорога представляла собой разбитую грунтовку. В основном ей пользовались жители местных садовых товариществ – «Медик 3», «Медик 3А», «Весна» и «Овощевод». Но с началом реконструкции развязки на 5 км востребованность этого участка явно возрастет.

«Протяженность отрезка 1249 метров. На сегодняшний день выполнено более 7 тысяч квадратов выравнивающего слоя. Планируем завершить объект к концу мая», — рассказал мастер участка развития и ремонта дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Гурген Пашинян.

При этом проектом на этом участке не предусмотрены пешеходные тротуары и переходы. То же самое касается и уличного освещения.

После завершения ремонта можно будет безопасно и быстро попасть с Монастырского шоссе сразу на Балаклавское, не застревая в пробках на 5-м км.

Напомним, реконструкция дорожной развязки, известной в народе как «Огурец», началась в Севастополе в прошлом году. С начала марта закрыт проезд вдоль рынка на 5 км Балаклавского шоссе. Запрет на проезд на личных авто будет действовать до ноября 2025 года.

Ольга Сурикова