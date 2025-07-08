Губернатор Севастополя подал документы на выдвижение еще на один срок. Кто составит ему конкуренцию

Михаил Развожаев 7 июля подал документы в избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы Севастополя на сентябрьских выборах. Он будет представлять «Единую Россию».

Он подчеркнул, что избирательная кампания на текущую работу правительства не повлияет.

«Будет просто еще больше общения с вами, севастопольцами! В рамках кампании постараюсь провести как можно больше встреч, чтобы лично услышать, что волнует каждого, куда двигаться дальше, какие проблемы нужно решать в первую очередь», — пообещал Развожаев.

Процедуру подачи документов уже прошли представитель КПРФ Геннадий Кушнир и представитель «Справедливой России – За правду» Сергей Круглов. Партию «Новые люди» на выборах будет представлять Ирина Салина. От партии ЛДПР на выборы идет лидер регионального отделения, вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Севастополя продлится еще до 13 июля. Далее в течение 10 дней Севгоризбирком будет принимать решение о регистрации после в том числе подписей в поддержку кандидата от муниципальных депутатов.

Это значит, что кандидатам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать от 12 до 14 подписей в свою поддержку в не менее чем в восьми муниципальных советах.

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Ольга Сурикова