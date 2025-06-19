Причины «перевертыша» на проспекте Генерала Острякова

Сегодня на проспекте Генерала Острякова произошло ДТП, в котором один из автомобилей опрокинулся на крышу.
По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 11:10 28-летний водитель, управляя автомобилем Subaru, на регулируемом перекрестке дорог, при включении основного разрешающего сигнала светофора с запрещающим сигналом в дополнительной секции, регулирующей движение налево, повернул налево, где столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался на разрешающий сигнал светофора.
От столкновения автомобиль Subaru опрокинулся.
В результате ДТП пострадавших нет, водители — трезвые.
Происшествие оформлено сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя.
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Ольга Сурикова
Фото: Госавтоинспекция Севастополя