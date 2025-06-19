Причины ДТП на Ялтинском кольце с падением бетонных блоков

Сегодня утром бетонные плиты слетели с грузовика на дорогу на Ялтинском кольце (поворот на Сапун-гору), что привело к ДТП.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 8:48 минут на трассе Ялта-Севастополь, 62-летний водитель грузового автомобиля Sitrac, не убедился в том, что груз закреплен надлежащим образом, в результате чего произошло падение бетонных блоков на проезжую часть. Поврежден был легковой автомобиль Kia, двигавшийся по встречке, после чего он врезался в барьерное ограждение.

Все водители трезвы. В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя грузового автомобиля составлены административные материалы по ч. 1 ст 12.21 и ст. 12.33 КоАП РФ.

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Фото: Госавтоинспекции Севастополя