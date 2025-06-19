Продолжается автопробег «Дорогами Победы»: от Севастополя до Бреста

18 июня делегация от Севастополя посетила Волгоград и Елец.

Напомним, что акция, инициированная депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга, объединила регионы России и Беларуси, проложив маршрут через ключевые места боевой славы. Стартовал автопробег (https://t.me/SKorrespondent/33235)в Севастополе 16 июня с площади Нахимова.

Первой остановкой стал Волгоград — город, где в 1943-м был сломлен хребет фашизма. Севастопольцы, чья судьба перекликается с волгоградской через общую боль и подвиг, почтили память павших на Мамаевом кургане.

«Здесь Победа обретает лицо — в каждом имени на стенах Панорамы Сталинградской битвы. Для нас, севастопольцев, особенно значимо быть здесь. Севастополь и Волгоград — два города, прошедшие через ад войны, выдержавшие и победившие. Их судьбы связаны общей историей, общей болью и общей гордостью», — отметил заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Илья Журавлев.

К автопробегу присоединились представители Волгоградской областной Думы и ветеранских организаций.

Следующая остановка — Елец, где в 1941-м советские войска остановили продвижение вермахта на Москву.

Дальнейший путь пролегает через Орёл, Смоленск, Хатынь, Минск и Брест. Участники автопробега на личных автомобилях, украшенных патриотической символикой, проедут более 3300 километров, посетят города-герои и города воинской славы России и Республики Беларусь, история которых неразрывно связана с Великой Отечественной войной, и отдадут дань памяти погибшим героям.

В каждом городе запланированы встречи с молодёжью, возложение цветов к мемориалам и «живые диалоги» поколений.

«Это больше, чем автопробег. Это мост между прошлым и будущим. Мы везём память, чтобы дети знали: их мир построен на мужестве предков». К 9 мая 2025 года, к юбилею Победы, планируется издать фотоальбом с историями ветеранов, встреченных на маршруте», — добавил Илья Журавлев.

Следующая остановка — Елец, где в 1941-м советские войска остановили продвижение вермахта на Москву. Здесь, на Красной площади, участники автопробега возложили цветы к памятнику героям, которые в тяжелых боях остановили наступление врага и защитили Родину. В ходе визита состоялись встречи с ветеранами, участниками специальной военной операции и молодежными организациями — живыми хранителями памяти и духа защитников Родины.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города