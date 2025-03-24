Причины ДТП с машиной спасателей в Симферополе

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня с участием автомобиля спасателей.

По предварительным данным, в 8:20 в Симферополе водитель, 1992 года рождения, управляя автомобилем «Макар», двигаясь со стороны площади Московской на перекрестке улиц Киевская и Никанорова, проехал на запрещающий(красный) сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, после чего столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир «Лада Ларгус» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Напомним, сегодня под Симферополем произошло ДТП, в котором погибли шесть человек.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети