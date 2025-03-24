В Крыму снова тушили горение сухой травы

Накануне огнеборцы ликвидировали возгорание сухой растительности за пределами населенного пункта Виноградное в Феодосии.

Площадь пожара составила 200 кв.м.

При этом МЧС России призывает не поджигать сухую траву, сухие ветви и пни и не оставлять костер без присмотра.

Возгорание сухой травы может приводить к весьма печальным последствиям. Недавно в Севастополе, на Фиоленте, от сухой травы загорелся дом.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео МЧС России по Крыму