В Крыму снова тушили горение сухой травы

Накануне огнеборцы ликвидировали возгорание сухой растительности за пределами населенного пункта Виноградное в Феодосии.
Площадь пожара составила 200 кв.м.
При этом МЧС России призывает не поджигать сухую траву, сухие ветви и пни и не оставлять костер без присмотра.
Возгорание сухой травы может приводить к весьма печальным последствиям. Недавно в Севастополе, на Фиоленте, от сухой травы загорелся дом.
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Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео МЧС России по Крыму