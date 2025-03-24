Какие мероприятия в Севастополе пройдут к Дню Победы

В Севастополе прошел оргкомитет по подготовке к празднованию Дня Победы и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

В городе уже прошла международная акция «Сад памяти», также побывал «Поезд Победы». Но большинство мероприятий, впереди: это и крупные федеральные акции, и общегородские мероприятия, и локальные события: выставки, концерты, тематические уроки в школах, спортивные соревнования, флешмобы и многое другое.

Традиционно в мае пройдут всероссийские акции «Полевая почта», «Стена памяти» и «Бессмертный полк».

На Сапун-горе состоится историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы»; также в Севастополе запланирована акция «Честь и достоинство» — ритуал слияния вечных огней Севастополя и Крыма в единый вечный огонь. В этом году состоится масштабный проект «Путь к Победе»: он будет проводиться совместно с Республикой Крым. Проект посвящен Крымской наступательной операции, стартует 8 апреля и завершится 12 мая.

Совместно с Черноморским флотом будут проведены парады во дворах ветеранов. В кинотеатрах будут показывать фильмы о Победе в Великой Отечественной войне, в театрах пройдут спектакли – в том числе, благотворительные для ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей. В музеях города и на открытых площадках пройдут выставки, посвященные Победе. В праздничные дни планируется проведение концертов. Задействованы будут практически все площадки, торжественные мероприятия состоятся во всех муниципалитетах.

Подчеркивается, что проведение всех публичных мероприятий зависит от оперативной обстановки в городе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова