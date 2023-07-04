Причиной опрокидывания зерновоза под Инкерманом стали неисправные тормоза

Сегодня в 09:50 произошло очередное ДТП на автодороге «Севастополь-Инкерман» с участием большегруза. В этот раз перевернулся грузовой автомобиль КАМАЗ с прицепом.

Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над гружённым транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание. Предварительной причиной дорожной аварии стала неисправность тормозной системы грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате ДТП пострадавших нет.

В настоящее время организован объезд данного участка автодороги через город Инкерман.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, только недавно, вечером 2 июля большегруз протаранил пять машин на автодороге «Севастополь-Инкерман».

Ольга Сурикова