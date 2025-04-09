Причина ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Пожарова

В Севастополе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи на ул. Пожарова.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 10:40 на перекрестке улиц Пожарова и Пионерской автомобиль Mitsubishi, под управлением 73-летнего водителя, выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами.

В результате произошло столкновение.

Водитель Mitsubishi получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя

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