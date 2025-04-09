В чем секрет успеха 810-й бригады морской пехоты

Замкомандира 810-й бригады морской пехоты по военно-политической работе подполковник с позывным «Истина» – кавалер четырёх орденов Мужества рассказал в интервью газете «Красная звезда», как формируется бригада и что их мотивирует на победу.

Замполит подчеркнул, что в их бригаде каждый человек на своём месте.

«Раньше к нам распределялись выпускники военных вузов соответствующих специальностей. Сейчас в основном готовим сами из числа наиболее подготовленных военнослужащих. Те, у кого есть госнаграды или высшее образование, с назначением на должность получают и первичные офицерские звания. Из тех, кто в боях прошёл путь от матроса до офицера, получаются отличные командиры взводов, рот, батальонов и заместители по военно-политической работе», — рассказал он.

Говоря про личный состав бригады, кавалер четырёх орденов Мужества признаётся, что сейчас он подобрался максимально разношёрстный – и по возрасту, и по географии.

«Есть и мобилизованные, и добровольцы по контракту, в ППД служат призывники, их не направляют в зону СВО, – говорит «Истина». – Но абсолютно всех объединяет патриотизм, узы товарищества, стремление защитить Родину и победить».

Что касается секрета успеха морских пехотинцев, кроме особой боевой подготовки и тщательного отбора, подполковник назвал и тот факт, что их всегда перебрасывают в самые горячие точки.

«Наша бригада всегда в движении. Не сидим в обороне. Десантно-штурмовые батальоны всегда наступают. Иногда банально некогда отвезти бойцов на полигон в тыловой район – проводим импровизированные тренировки прямо в ходе боя. Взяли опорник, тут же на месте по элементам отработали весь процесс. Здесь и «птички» вражеские летают, и арта бьёт – обстановка занятий не приближенная к боевой, а боевая и есть. Конечно же, сейчас я говорю не о начальной подготовке новобранцев, речь идёт о совершенствовании навыков уже обстрелянных бойцов», —поделился «Истина».

Неслучайно именно их срочно перебросили из-под Авдеевки в курское приграничье, когда понадобилось купировать вторжение ВСУ.

Ольга Сурикова

Фото: Руслана Сергеева/redstar.ru

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