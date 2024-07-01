Экс-губернатор Севастополя Овсянников стал героем комикса студентов-журналистов

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников настолько скандально известен, что был выбран студентами филиала МГУ в качестве героя комикса.
Историю жизни от переезда в Севастополь и скандала с долгами в пансионате «Изумруд» до британского суда придумала в «картинках с текстом» студентка журфака филиала МГУ Ксения Криловец. Она писала курсовую по комиксам. И решила сделать и практическую часть.
«Можно было бы просто написать курсовую, провести какое-то формальное исследование и сдать, но так неинтересно. Раз уж я говорю о практически применимых вещах в журналистике, нужно показать свою способность использовать их в работе», – рассказал Ксения, пишет ForPost.
Комикс называется «От «Изумруда» до наручников». В нем бывшему главе города припомнили и пропавшие миллиарды на стройке очистных сооружений и его отношение к журналистам.
К работе над комиксом подключилась студентка филиала МГУ направления подготовки «История» Василиса Огнивова, которая и превратила эскизы в рисованную историю.
Как признаются автор и художник, эта тема оказалось самой интересной и простой в визуализации.
«Мы могли бы выбрать любую тему, однако не каждый инфоповод можно подать в формате комикса. Мы искали новость, которая позволила бы нарисовать персонажей, представить диалоги между ними и которая была бы резонансной. История Дмитрия Овсянникова – это тема, в которой сошлось всё. Но актуальным остаётся вопрос о том, насколько этот формат приживётся в региональной повестке, и не смутит ли он севастопольцев», – рассказала Ксения.
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Ольга Сурикова