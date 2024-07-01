Экс-губернатор Севастополя Овсянников стал героем комикса студентов-журналистов

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников настолько скандально известен, что был выбран студентами филиала МГУ в качестве героя комикса.

Историю жизни от переезда в Севастополь и скандала с долгами в пансионате «Изумруд» до британского суда придумала в «картинках с текстом» студентка журфака филиала МГУ Ксения Криловец. Она писала курсовую по комиксам. И решила сделать и практическую часть.

«Можно было бы просто написать курсовую, провести какое-то формальное исследование и сдать, но так неинтересно. Раз уж я говорю о практически применимых вещах в журналистике, нужно показать свою способность использовать их в работе», – рассказал Ксения, пишет ForPost.

Комикс называется «От «Изумруда» до наручников». В нем бывшему главе города припомнили и пропавшие миллиарды на стройке очистных сооружений и его отношение к журналистам.

К работе над комиксом подключилась студентка филиала МГУ направления подготовки «История» Василиса Огнивова, которая и превратила эскизы в рисованную историю.