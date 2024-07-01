Воле «Аквамарина» построят новый рекреационный комплекс

В Севастополе рядом с парком Победы по адресу ул. Парковая, 6, планируется строительство рекреационного комплекса. Его проект был одобрен на архитектурно-художественном совете, пишет ForPost.

Как уже сообщалось, ранее данный участок был выделен резиденту СЭЗ «Специализированный застройщик «Севастопольская девелоперская компания»» в рамках инвестпроекта. ФАС, ДИЗО и департамент экономического развития Севастополя требовали вернуть его городу. Претендовал на него и другой застройщик.

28 июня 2024 года проект многофункционального рекреационного комплекса был представлен Архитектурно-художественному совету. Площадь участка — почти 16 тысяч (точнее, 15 768) кв. метров. В качестве заказчика проекта фигурирует ООО «СЗ «Сервис-Крым», в качестве исполнителя —ООО «Архиград Проект».

Площадь застройки составит чуть менее 4,5 тысячи кв. метров, общая площадь объекта — более 27 тысяч кв. метров. Большая часть приходится на апарт-отель на 418 номеров разной комфортности. Кроме них, объект на Парковой, 6 включает в себя торговый центр (на его долю приходится 19% всего здания), спа-комплекс с бассейном и конгресс-холл. Также будет парковка на 242 места.

Членами архсовета также понравилось цветовое решение, которое теперь серьезное отличается от построенных здесь ранее апартаментов.

Отдельные требования были относительно «максимального озеленения» и сохранения краснокнижных растений, произрастающих на участке.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Севастополя отказалось продавать земельный участок площадью более 2,7 гектаров по адресу Летчиков, 12а питерской компании «Русские строительные традиции»

Ольга Сурикова

Фото: эскизы из презентации проекта