В мире

В учебнике Испании Крым уже стал российским

27-11-2021
Комментариев нет
Дипмиссия уже распространила обращение
В Испании одно из издательств напечатало карту мира, в которой Крымский полуостров указала единым цветом со всей Россией.
 
Данное издательство «Edelvives» занимается образовательной литературой и данная карта мира вошла в один из новых учебников по дисциплине «Социальные науки» для 6-го класса общеобразовательной школы, пишет «Коммерсантъ».
 
Посольство Украины в Испании обратилось к главе Министерства образования Марии дель Пилар Алегрии с просьбой отозвать тираж учебника, в котором Крым изображен частью территории России. Об этом дипмиссия сообщила в Facebook.
 
Напомним, севастопольские школьники получили письмо от Британской королевы, в котором Севастополь указан как российский город.
 
Ольга Суриков

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.