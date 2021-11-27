В учебнике Испании Крым уже стал российским

Дипмиссия уже распространила обращение

Данное издательство «Edelvives» занимается образовательной литературой и данная карта мира вошла в один из новых учебников по дисциплине «Социальные науки» для 6-го класса общеобразовательной школы, пишет «Коммерсантъ».

Посольство Украины в Испании обратилось к главе Министерства образования Марии дель Пилар Алегрии с просьбой отозвать тираж учебника, в котором Крым изображен частью территории России. Об этом дипмиссия сообщила в Facebook.

Напомним, севастопольские школьники получили письмо от Британской королевы, в котором Севастополь указан как российский город.

Ольга Суриков