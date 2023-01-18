Скандальный дом компании «Консоль» на Гоголя достроят

До 1 декабря 2023 года ООО «Консоль-Строй ЛТД» достроит многоэтажку по адресу улица Гоголя, 13 — ул. 4-я Бастионная и передаст городу в собственность 17 квартир.

Соответствующее мировое соглашение в рамках решения суда заключено между ООО «Консоль-Строй ЛТД» и правительством Севастополя. Об этом на заседании правительства сообщил и. о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов.

«Дом должен быть достроен до 1 декабря 2023 года, компания обязуется привести в порядок подпорную стену и лестницу, которые находятся на данном земельном участке. Передать городу в собственность 17 квартир. Также на застройщика будут наложены штрафные санкции», — отметил Жукалов.

Дарья Тимофеева