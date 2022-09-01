В Крыму заведено дело на медиков за выдачу 3,5 тысяч «липовых» сертификатов о прививке от коронавируса

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность сотрудников медицинских учреждений Симферополя, которые организовали незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Один из членов группы искал клиентов, а другой незаконно получил логины и пароли для входа в Единую государственную информационную систему, вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов.

«Общее количество граждан, незаконно получивших сертификаты о вакцинации, составило более 3,5 тысячи человек», – сообщает пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю.

На них в августе 2022 заведено уголовное дело за «неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Симферополе один из медцентров успел выдать пять поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Ольга Сурикова