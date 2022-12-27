В Севастополе повысили размер прожиточного минимума

Политика
27-12-2022
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Правительство Севастополя проиндексировало размер прожиточного минимума с учетом нового бюджета на 2023 год.

Так, как доложила в ходе последнего заседания правительства директор департамента соцзащиты Елена Сулягина, на душу населения в 2023 году устанавливается размер прожиточного минимума в размере 14 519 рублей, 15 826 — для трудоспособного населения. И 12 486  для пенсионеров. На детей теперь будет предусмотрено 15 560 рублей. 

Напомним, в Севастополе 1 июня связи с увеличением прожиточного минимума в целом по РФ на 10% повышался размер данного показателя.

Ольга Сурикова

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