В Севастополе повысили размер прожиточного минимума

Правительство Севастополя проиндексировало размер прожиточного минимума с учетом нового бюджета на 2023 год.

Так, как доложила в ходе последнего заседания правительства директор департамента соцзащиты Елена Сулягина, на душу населения в 2023 году устанавливается размер прожиточного минимума в размере 14 519 рублей, 15 826 — для трудоспособного населения. И 12 486 для пенсионеров. На детей теперь будет предусмотрено 15 560 рублей.

Напомним, в Севастополе 1 июня связи с увеличением прожиточного минимума в целом по РФ на 10% повышался размер данного показателя.

Ольга Сурикова