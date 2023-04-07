В Крыму с жалобами на укусы клещей уже обратилось 80 человек

В Крыму начался период клещевой активности, участились жалобы на укусы насекомых.

«По состоянию на текущую неделю с начала года по поводу укусов клещей обратилось уже порядка 80 человек. Больше всего случаев пришлось на март», — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад.

По ее словам, в этом году отмечается высокая клещевая активность. По сравнению с 2022 годом, количество обращений на начало апреля выросло почти в два раза.

Ольга Сурикова