Правительство Севастополя возместит затраты пансионатам, которые приняли у себя беженцев

Само надеется на помощь федералов

Правительство Севастополя приняло решение о выделении средств из своего резервного фонда для возмещения затрат ГУП «Пансионаты Севастополя» и ООО «Лазурь-С», которые ими были понесены в связи с размещением и проживанием беженцев из ДНР, ЛНР и Украины.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что сейчас готовится документация для направления в госорганы власти для получения компенсации из федерального бюджета за размещение в регионе беженцев.

А пока что принятое сегодня решение позволит определить порядок и обеспечить возмещение затрат пансионатам, которые разметили у себя и организовали питание для людей, вынужденно покинувших свои дома на Украине и в Донбассе.

Напомним, ранее севастопольский омбудсмен Павел Буцай заявлял, что надеется на федеральные органы власти с решением проблем беженцев в регионе, в частности с оформлением документов при трудоустройстве.

Ольга Сурикова