Алексей Навальный* скончался в ИК-3

Признанный террористом и и экстремистом политик Алексей Навальный скончался в колонии.Как сообщает УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание.

Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Реанимация не помогла, врачи только констатировали факт. Причины смерти устанавливаются.

Напомним, Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии общего режима.

*Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».