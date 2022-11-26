Правительство Севастополя в Калуге будет обжаловать отмену сноса 8-этажки на Лермонтова

Юристы правительства Севастополя намерены обжаловать решение Двадцать первого арбитражного апелляционного суда, который отказал в сносе восьмиэтажки на улице Лермонтова. Об этом сообщила вице-губернатор Светлана Пирогова.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд по апелляционной жалобе ПЖК «Лермонтова. 1» принял постановление по делу № А84-1781/2019, которым частично отменил решение Арбитражного суда города Севастополя, отказав в исковых требованиях Правительства Севастополя по сносу или приведению в соответствие с требованиями градостроительного законодательства восьмиэтажного многоквартирного дома по ул. Лермонтова, 1.

«С судебным актом апелляционной инстанции согласиться не можем, Потребительским жилищным кооперативом «Лермонтова, 1» были нарушены требования законодательства об ограничении этажности в центральной части города Севастополя», — подчеркнула Пирогова.

Она добавила, что правительство намерено добиться отмены постановления 21 ААС в суде кассационной инстанции – Арбитражном суде Центрального округа (г. Калуга).

В ближайшее время кассационная жалоба будет направлена.

Ольга Сурикова