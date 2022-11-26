Севастопольские политики поздравили Сергея Аксенова с юбилеем

Сегодня свой юбилей отмечает глава республики Крым Сергей Аксенов. Глава Крыма принимал сегодня поздравления и от своих коллег из Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что всегда может положиться на Сергея Аксенова:

«Его энергия, способность говорить правду и умение просто и честно говорить с людьми, сыграли во многом решающую роль, когда на кону стояла судьба всего полуострова. Сейчас мы многое делаем вместе, знаю, что на Сергея Валерьевича можно всегда положиться. Это человек слова и дела».

Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев подчеркнул, что под руководством Аксенова Крым превратился в процветающий регион.

«Рад, что лично знаком с Сергеем Валерьевичем, знаю его как талантливого руководителя, истинного патриота России и Крыма, порядочного и честного человека.

Сергей Валерьевич на своем посту вот уже 8 с половиной лет. За этот период полуостров преобразился, уровень жизни крымчан значительно вырос. Во многом это заслуга Сергея Валерьевича», — написал в своем ТГ-канале парламентарий.

Дарья Тимофеева