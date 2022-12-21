В Севастополе санитары психбольницы не смогли добиться надбавок и молока за вредность

В Севастополе попытка санитаров ГБУ «Севастопольская городская психиатрическая больница» добиться надбавок не увенчалась успехом.

Перебои с выплатами у них начались с апреля этого года. Не получив удовлетворяющего их ответа, они направили коллективное письмо в Администрацию Президента России. Затем было направлено письмо руководящего состава больницы с просьбой не рассматривать ранее направленное по тому же адресу письмо санитаров, пишет новостной портал ForPost.

В департаменте здравоохранения Севастополя разъяснили, что размер средней заработной платы младшего медицинского персонала психбольницы с января по март 2022 года составлял 34 896 рублей, а с апреля по ноябрь — 30 780 рублей.

Заместитель директора департамента здравоохранения Любовь Сёмина заявила журналистам телеканала «Первый Севастопольский», что надбавка за интенсивность, которую раньше получали санитары, не является гарантированной частью оплаты труда.

«Надбавка к заработной плате за интенсивность труда является стимулирующей надбавкой и не является гарантированной частью оплаты труда работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Данная надбавка выплачивается работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда», — сообщила Любовь Семина.

Она добавила, что в 2022 году Правительство России выделило Севастополю 145 млн рублей на софинансирование оплаты труда и начислений на выплаты для отдельных категорий медработников, оказывающих медпомощь, включенную в базовую программу обязательного медстрахования. Психбольница в этот список не попала.

Кроме того, санитарам не положена и выдача молока, так как их не внесли в категорию лиц, которым за вредность выдается такой бонус.

Ольга Сурикова