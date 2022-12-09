Правительство Севастополя создает конкурента Севастопольэнерго

Правительство Севастополя создает новое государственное унитарное предприятие «Таврида», которое будет предоставлять услуги по передаче и распределению электроэнергии.

Об этом было сообщено на заседании правительства города 8 декабря.

По словам руководителя горхоза Евгения Горлова, создание нового ГУПа позволит обеспечить надежное электроснабжение горожан, а также повысит инвестиционную привлекательность Севастополя.

Горлов отметил, что в состав имущества нового предприятия войдут сети ГБУ «Горсвет», бесхозные линии, а также линии электропередач

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что главного поставщика электроэнергии в городе — предприятия ООО «Севастопольэнерго» ждет национализация.