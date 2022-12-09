В Севастополе расторгнуты договоры с двумя операторами пляжей

В Севастополе по итогам летнего сезона 2022 года было расторгнуто несколько договоров на обслуживание пляжей с операторами. Об этом 8 декабря на заседании правительства сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он отметил, что договорные обязательства расторгнуты с двумя операторами.

«Один был по инициативе заказчика, другой — по решению суда, поскольку были предоставлены недостоверные сведения на конкурсную процедуру. Это по пляжу парка Победы, судились долго, но доказали, что были предоставлены недостоверные документы. И на мысе Хрустальный расторгли», — уточнил глава горхоза.

По его словам, сейчас обслуживанием пляжа парка Победы занимается ГБУ «Парки и Скверы».

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

