Один человек погиб в результате пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве

Сегодня, 9 декабря, в Москве, на Ленинградском шоссе, загорелся ТЦ «Мега Химки».
Как сообщали в экстренных службах, взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI – это банки с краской и аэрозоли. Площадь пожара составила 17 тысяч квадратных метров.
Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в Химках может составить 20-30 млрд рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.
Огромная сумма может образоваться из-за того, что также сгорели и пострадали машины на парковке гипермаркета.
По данным МЧС, один человек погиб в результате пожара.
Пожар уже локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.
В качестве основной причины рассматривался поджог. Позже в МЧС причиной назвали сварочные работы в пристройке к здании.
Ольга Сурикова