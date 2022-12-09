Один человек погиб в результате пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве

Сегодня, 9 декабря, в Москве, на Ленинградском шоссе, загорелся ТЦ «Мега Химки».

Как сообщали в экстренных службах, взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI – это банки с краской и аэрозоли. Площадь пожара составила 17 тысяч квадратных метров.

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Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в Химках может составить 20-30 млрд рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

Огромная сумма может образоваться из-за того, что также сгорели и пострадали машины на парковке гипермаркета.

По данным МЧС, один человек погиб в результате пожара.

Пожар уже локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.

В качестве основной причины рассматривался поджог. Позже в МЧС причиной назвали сварочные работы в пристройке к здании.

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Ольга Сурикова