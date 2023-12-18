В Крыму национализировано имущество еще 77 врагов России

В Крыму национализировано имущество ещё 77-и юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании, сообщил глава Госсовета Владимир Константинов.

Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. Национализированы гостиница «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра, имущество Ощадбанка Украины.

Константинов добавил, что в перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе — Государственного ощадного банка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича и так далее.

Национализировано и имущество хорошо известных крымчанам Пинчука (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте).

Среди национализированного имущества много крупных, перспективных проектов. К примеру, ООО «ЮВАС-ТРАНС» включает около 120 объектов движимого и недвижимого имущества в Керчи, ООО «КАРАКАШ АГРО» — 84 объекта в Раздольненском, Сакском и Первомайском районах.

«Уверен, что эти и другие комплексы заинтересуют наших, российских, предпринимателей, которые не будут тупо выкачивать из них деньги, а станут вкладываться в их развитие.

Процесс национализации имущества украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», — заявил глава Госсовета.

Ольга Сурикова