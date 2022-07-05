В Севастополе упростили порядок подачи документов на протезы

Нужен только паспорт

Правительство Севастополя приняло решение свести к минимуму количество документов, которые должен предоставить житель города при обращении за реабилитацией или установкой протезов.

Сегодня, 5 мая, в ходе заседания правительства директор департамента соцзащиты Елена Сулягина подчеркнула, что порядок подачи документов не менялся с 2014 года и пора внести коррективы. теперь ведомство само будет запрашивать нужные справки.

«Предлагается усовершенствовать механизм и значительно упростить процедуру обеспечения специальными средствами реабилитации инвалидов и протезоортопедическими изделиями отдельных категорий граждан. Мы сокращаем число истребуемых у заявителя документов. Заявитель приходит к нам только с паспортом и пишет заявление, остальные документы будут запрашиваться в рамках межведомственных взаимодействий», — пояснила она.

Ольга Сурикова